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Ehlikeyf, 10 Gün Caz Dinleyecek
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Ehlikeyf, 10 Gün Caz Dinleyecek

Zorlu PSM'nin tüm sahnelerinin 10 gün boyunca konserlerin yanı sıra caz, blues, elektronik, rock gibi türler arası farklı deneyimlere ev sahipliği yapacağı Zorlu PSM Caz Festivali, 3-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ehlikeyf, 10 Gün Caz Dinleyecek

Zorlu PSM'nin tüm sahnelerinin 10 gün boyunca konserlerin yanı sıra caz, blues, elektronik, rock gibi türler arası farklı deneyimlere ev sahipliği yapacağı Zorlu PSM Caz Festivali, 3-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Dunya.com

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