Ehlikeyf, 10 Gün Caz Dinleyecek
Zorlu PSM'nin tüm sahnelerinin 10 gün boyunca konserlerin yanı sıra caz, blues, elektronik, rock gibi türler arası farklı deneyimlere ev sahipliği yapacağı Zorlu PSM Caz Festivali, 3-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Zorlu PSM'nin tüm sahnelerinin 10 gün boyunca konserlerin yanı sıra caz, blues, elektronik, rock gibi türler arası farklı deneyimlere ev sahipliği yapacağı Zorlu PSM Caz Festivali, 3-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com
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