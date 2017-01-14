Ehem'den İlk Yardım Semineri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından İlk Yardım Bilinçlendirme Semineri yapıldı.



Edremit Halk Eğitimi Merkezi (EHEM) tarafından organize edilen İlk Yardım Bilinçlendirme Semineri büyük ilgi gördü. İlk Yardım Eğitmeni Ayşe Yazıcı tarafından verilen 3 saatlik eğitimlerde temel ilk yardım bilgileri paylaşıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan EHEM Müdürü İsmail Damar "Edremit Halk Eğitimi Merkezi olarak varlık sebebimiz olan, insanımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek, yaşam kalitesini yükseltilmesine katkı sağlamak, mutlu bir toplum oluşturması yolunda küçükte olsa sürekli adımlarla katkı sağlayabilmek amacıyla yürüttüğümüz eğitim etkinliklerimizin bir yenisinde, hiç şüphesiz çok çok önemlilerden birinde İlkyardım Bilinçlendirme Seminerimizde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz" dedi. Müdür Damar ilk yardımın önemine değinerek "Elbette ki seminer konumuzun anlam ve önemini ifade ederken kelimeler kifayetsiz kalacaktır. Amacımız ilkyardımın anlam ve önemiyle bu eğitimlere dikkat çekebilmek ve farkındalık oluşturmaktır. İşte bu yüzden ben konu hakkında sözü işin üstadı, konunun hakimi, sözün sahibi, seminerimizde gönüllü bir eğitimci olarak yer alan değerli hocamız Ayşe Yazıcı'ya bırakırken, kendisine ilçemize hoş geldiniz diyor kurumum ve şahsım adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR