Ehad'dan "Medeniyet" Konferansı

Evrensel Hafızlar Derneği(EHAD) Samsun Şubesi "Dünya Hafızlar Haftası" münasebetiyle "Yeniden Merhamet Medeniyeti" konulu konferans düzenleyecek.



Konferans, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Salonunda 30 Nisan Pazar günü saat 20.00'de yapılacak. Konu ile ilgili açıklama yapan EHAD Samsun Şube Başkanı Hafız Dr. Selami Arslan, "EHAD tarafından üç ayların başlangıcı Recep ayının ilk haftasını Dünya Hafızlar Haftası olarak kutlamaktayız. Önümüzdeki Pazar günü, akşam namazına müteakip Büyükşehir Belediyemize ait Şehit Ömer Halis Demir (Cumhuriyet Meydanı - Eski Büyük Otel) salonunda düzenleyeceğimiz 'Yeniden Merhamet Medeniyeti' konulu konferansımıza konuşmacı olarak Süleyman Akyüz Hocamız katılacaklardır. Bir buhran dönemi yaşayan dünyanın rahmet peygamberinin getirdiği mesajlar doğrultusunda yeniden İslam medeniyetini inşa etmekten başka kurtuluş reçetesinin olmadığı her gün biraz daha netleşmektedir. Bu vesileyle Hafız İshak Danış Hocamız Kur'an tilavetiyle gönüllerimize seslenirken, Süleyman Akyüz Hocamız da o ilahi mesajın taşıdığı mana ile bizleri aydınlatacaktır. Ben tüm halkımızı bu anlamlı konferansımıza davet ederken, ayrıca konferansımızın düzenlenmesinde bizlerden desteğini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere İlkadım ve Atakum Belediye Başkanlarımız ile esnaflarımıza da şükranlarımı sunuyorum" dedi. - SAMSUN