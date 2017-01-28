EGSD'de Atınç Abay dönemi

Abay, "Projelere aralıksız devam edeceğiz"

11. Olağan Genel Kurulu Divan Kurulu'na Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) Yönetim Kurulu Başkanı Şener Kırıkkaya, BEGOS Müteşebbis Heyeti Başkanı Nedim Örün ve Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği Başkan Yardımcısı Burak Sertbaş seçilirken, kurulda tek liste ile katılan Atınç Abay EGSD'nin yeni başkanı oldu.

Genel Kurul'da protokolde, EGSD Kurucu Başkanı ve Ak Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, İş-Kur İzmir Müdürü Kadri Kabak, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hasan Küçükkurt, İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mevlüt Turun, MTK Başkanı İsmail Sadi Doğan, Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Nilhan Antitoros, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkan Vekili Işın Yılmaz, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Hilmi Uğurtaş ile Geçmiş Dönem Başkanları ve kurucu üyeleri de yer alırken konuşmalarda birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı.

"Teşviklerden yararlanın"

EGSD'nin 11. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yapan EGSD Kurucu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, tekstil sektörünün büyük krizler atlattığını söyleyerek, 1980 yılında Türkiye'nin ihracat rakamının 160 milyon dolar olduğunu ancak günümüzde 142 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığını açıkladı. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün Türkiye'nin ihracatında lokomotif görevi gördüğünün altını çizen Kalkan, "Tekstil sektörü çok büyük bir sektör. Bizde milletvekili olarak Ankara'da sektörün sorunlarına çare arayarak sonuna kadar destekçiniz olacağız" dedi. Hükümetin teşvik ve desteklerinden bahseden Kalkan, iş adamlarına "Teşviklerden yararlanın" çağrısı yaptı.

"Üretmekten vazgeçmeyeceğiz"

Tekstil sektörünün öncü bir sektör olduğunu belirten EGSD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mukadder Özden ise, "Üretmekten vazgeçmeyeceğiz. 3 yıl boyunca sektöre katkı sağlamak amacıyla birçok organizasyon ve fuar düzenledik. Sektörün sorunlarına çare bulmak için iş birlikleri ve görüşmeler gerçekleştirdik. Yaptığımız etkinlikler zamanla fuara dönüştü. Defileler düzenleyerek tekstil sektöründe Ege Bölgesi'nin de ciddi bir söz sahibi olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdik. Bu süreçten sonra da yeni yönetimin birçok projeyi başarıyla devam ettireceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Projeler aralıksız devam edecek"

Genel Kurul seçimlerinden sonra tek liste ile üyelerin oylarını alan Atınç Abay herkese teşekkür ederek, "Sayın Mukadder Özden 3 yıl boyunca güzel bir ekip çalışması sergileyerek başarılı işlere imza attı. Biz yönetim olarak Mukadder Özden'den aldığımız bayrağı daha yukarıya taşıyacağız. Sektörün sesini duyurmaya devam edeceğiz. Avrupa'nın ziyaretçi ve katılımcı sayısı açısından en büyük fuarı olan IF Wedding Fashion başta olmak üzere devam eden projelerin üstüne yeni birkaç proje daha ekleyip sektöre daha da fayda sağlayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.