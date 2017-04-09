Eğlendiği Mekanın Merdiveninden Düşen Nejat İşler Hastaneye Kaldırıldı

Bir dönem alkol tedavisi gören ünlü oyuncu Nejat İşler, arkadaşlarıyla Asmalımescit Corridor isimli mekana gitti. Geç saatlere kadar eğlenen oyuncu, merdivenlerinden sırt üstü düştü.

DUBLÖR KULLANDILAR

İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan İşler'in fotoğraflarının çekilmemesi için ilginç bir yönteme başvuruldu. Taksi çağıran ekip, bir kişiyi yüzünü saklayarak mekandan çıkardı.

NEJAT'I ARKA KAPIDAN ÇIKARDILAR

Bu sırada İşler de arka kapıdan çıkartılarak hastaneye götürüldü. Tomografi çektiren oyuncu, dinlendikten sonra evine gitti.

İşte olaylı geceden kareler;



