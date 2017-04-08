Atiba'nın açıklamaları şöyle: "Gerçekten çok eğlenceli bir maç oldu. Maçın başından itibaren iki takım da iyi bir maç çıkartmayı hedefledi. Oyun seyirciler için heyecan vericiydi. Trabzonspor gibi iyi bir seri yakalamış kendi sahasında iyi oynayan bir takımdan 3 puan aldığımız için mutluyuz"



"Golün gelişiminde ters tarfta orta geldi ve top Babel'in üstünden geçti. Ceza sahasında boşluk vardı ve Necip benim alanımı tutuyordu. Gökhan müthiş orta yaptı. Tek yapmam gereken kafamı uzatmaktı. Vurdum ve gol oldu."



(Sporvadisi.com)