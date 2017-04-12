Eğlence Yerlerinde Dehşet Saçan Şüpheliler Kamerada

İstanbul'da eğlence mekanlarında olaylar çıkaran, kurşanlayan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.



4 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde bulunan lüks eğlence mekanlarından zorla haraç alan bir şebekeyle ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri geçtiğimiz pazartesi günü düzenlediği operasyonla suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Gökhan D.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



DARBE SONRASI SERBEST KALMIŞLAR



Şüpheliler hakkında 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 'Örgüte üye olma', 'Silahla yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Şüphelilerin 15 Temmuz'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındığını FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında 16 Temmuz'da sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldığı ileri sürüldü.



OLAYLAR GÜVENLİK KAMERALARINDA Şebekenin eğlence mekanlarında silahlı kavgalar çıkarttığı, kargaşa yaratarak müşterilerin kaçmasını sağladığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin eğlence mekanlarının girişlerinde ateş açması kameralar tarafından kaydedildi.