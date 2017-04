Eğlence ve Pazarlama Dünyasını Buluşturdu

Lions Entertainment, Cannes'dan Önce İstanbul'da

Dünyanın en önemli yaratıcı buluşması olan Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali yalnızca reklam ve pazarlamayı değil, yaratıcılıkla işi olan tüm sektörleri hedefleyerek geçen yıldan itibaren bünyesine yeni bir kategori ekledi: Lions Entertainment… Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nin içinde yer alan en önemli etkinliklerden biri olarak görülen 'Lions Entertainment', yeteneklerin ve hikâye anlatmanın nasıl markalı içeriği kültürel ana akım haline getirebileceğini ve marka ortaklıklarının markalara ve yeteneklere nasıl değer kattığını keşfetmek için reklamcılık ve eğlence sektörlerinden insanları bir araya getiriyor. Festival devam ederken 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Lions Entertainment'in odak teması yine "markalı içerik" olacak.

CANNES LIONS'IN "ENTERTAINMENT" AYAĞI İLK KEZ TÜRKİYE'DE

Dünyanın en ayrıcalıklı pazarlama ve reklamcılık festivali Cannes Lions'un Türkiye Resmi Temsilcisi Hürriyet de festival öncesinde ilk kez Türkiye'de PWC Türkiye stratejik ortaklığında, ATÜ Duty-Free, Infront Türkiye'nin sponsorluğunda, Akmerkez ev sahipliğinde önemli bir etkinliğe imza attı. Hürriyet tarafından düzenlenen etkinlik için Lions Entertainment Festival Direktörü Louise Benson Türkiye'ye geldi. Benson, iş, reklam ve pazarlama dünyası ile birlikte Lions Entertainment ekinliğine katıldı.

PAZARLAMA VE EĞLENCE SEKTÖRÜ BULUŞTU

Gazeteci ve akademisyen Dr. Fatoş Karahasan'ın akış ve içeriğini hazırladığı aynı zamanda moderatörlüğünü yaptığı buluşmada Cannes Lions'da öne çıkan trendler, eğlence sektörünün pazarlama dünyasıyla yaptığı iş birlikleri, yetenek yönetimi, spor pazarlaması, ödüllü markalı dijital kampanyaları, ünlülerin başarı sırları gibi konular markalara verdiği ilham çerçevesinde, çok önemli tecrübeler biriktiren profesyonellerle birlikte konuşuldu.

Lions Entertainment Festival Direktörü Louise Benson etkinliğin ilk konuşmacıları arasında yer aldı. Cannes Lions'ın dünyanın birçok ülkesinden temsilcileri olduğunu ve Hürriyet'in de bu temsilcilerden birisi olduğunu belirten Benson, "17 yıldır Cannes Türkiye Temsilciliği görevini yürüten ve bunu bu yıl Hürriyet'le buluşturan Vicky Habif'e ve tabii ki Hürriyet'e teşekkür ediyorum" dedi. Lions Entertainment tüm marka iletişimcilerinin bir araya geldiği, markaların nasıl daha etkili ve yaratıcı olacağını anlatan bir festival olduğunu anlatan Benson, "Artık zamanla her şey değişiyor. Reklamcılar stres altındalar çünkü insanlar TV'de reklamları geçebiliyorlar, reklam engelleyici yazılımlar var ya da içerik üreten mecralar var. Tüm bunlar eğlence sektörü üzerinde bir baskı yaratıyor. Artık reklamcılığın evrim geçirmesi gerekiyor çünkü insanların çok fazla seçeneği var. Eğlence sektörü altın çağını geçiriyor. İnsanlar artık duşta bile müzik dinleyebiliyorlar yani sınırsız platformda istediğiniz içerikle etkileşim halinde olabiliyorsunuz. Herkes tüketicisiyle en çok etkileşime girecek içeriği üretmek istiyor" diye konuştu.

Lions Entertainment iş birlikleri yoluyla bir kültür inşa ettiğini de sözlerine ekleyen Benson "Cannes Lions Entertainment, canlı performanslar, yapılanmış güçlü bir networking, etkileşimli sponsor deneyimleri ve ödül törenleri ile kitlesini heyecanlandırıyor" dedi.

PWC Türkiye Ortağı Murat Çolakoğlu, son 3 yıldır takip ettiği Cannes Lions etkinliğinin bir ayağının Hürriyet ile Türkiye'ye gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, PWC'nin reklam ve medya endüstrisiyle ilgili 12 yıldır yayınladıkları Global Media and Entertainment Outlook raporundan bahsetti. Çolakoğlu, "2020'ye kadar reklam sektöründeki büyüme oranları bize çarpıcı sonuçlar veriyor. Sırasıyla; internet, açık hava, radyo, televizyon reklamcılığının ve basın önemli büyüme rakamlarına sahip olması bekleniyor." diye konuştu. Çolakoğlu, eğlence ve medya endüstrisinde büyümeyi getiren önemli değişimleri de; gençler, içerik, büyüyen pazarlar ve güvenle düşünmek şeklinde özetledi.

Infront Türkiye Genel Müdürü Ender Uslu, spor ve eğlenceyi bir araya getirerek sektörde yaratmayı hedefledikleri dönüşümü davetlilerle paylaştı. Ironman, NBA All Star gibi farklı spor organizasyonlarında geliştirdikleri iş modellerinden bahseden Uslu, "Dünyanın 4 bir yanında sporla ilgileniyoruz. Spor pazarlama alanında dönüşüm yaratıyoruz" diye konuştu.

Hürriyet Reklam Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan, Hürriyet'in hayata geçirdiği markalı içerik projeleri arasından örnekler verdiği konuşmasında Türkiye'nin Oscar Ödülleri olarak bilinen Pantene Altın Kelebek'i, Hürriyet'in iç turizmi artırma hedefiyle TURSAB iş birliğinde ve köşe yazarlarıyla gerçekleştirdiği 'Hürriyet ile Keşfet' turlarını, Oriflame ile iş birliğinde Ayşe Arman ve Ceyda Düvenci'nin ilk online Facebook canlı yayın kadın programı olan 'Mutluysan Güzelsin' projesini detaylarıyla anlattı. Tandoğan ayrıca Avon ve Hürriyet ortaklığında yapılan Güçlü Kadınlar Konferansı'nı ve son olarak Ömür Gedik ile Oscar Ödül Töreni öncesinde Facebook canlı yayınında Toyota sponsorluğunda hayata geçen 'Soru Hürriyeti' projesini örneklendirdi.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yasemin Bedir, İstanbul'u farklı bir gözle yaşamak isteyen Mastercard kullanıcılarının, İstanbul'un paha biçilemez güzelliklerini deneyimlemesine imkan verecek ayrıcalıkların sunulduğu özel bir platformu olan "Paha Biçilemez İstanbul" projesinden bahsetti. Bedir, "Artık tüketiciler kendilerine hikaye anlatılmasını değil, hikayenin içinde olmak istiyorlar. Biz de platform üzerinden yaptığımız bu kampanyalar ve yarışmalarla kullanıcılarımızla dokunup, onları hikayenin içine alarak paha biçilemez ve heyecan verici deneyimler yaşatıyoruz." diye konuştu.

Doğan TV Holding Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Tankut Karahan ve Global Agency CEO'su İzzet Pinto birlikte söyleşi gerçekleştirdi. İzzet Pinto, Türk dizilerinin yurt dışındaki başarılarından söz ederek, "9 yıl önce Gümüş ile başladığımız bu yolculukta en büyük yükselişi Binbir Gece ile yakaladık. Binbir Gece tüm dünyada yayınlandığı her kanalda reytingleri 3 katına çıkardı. Bu dizileri yurt dışına satmak kolay olmuyor. Cannes'da havaalanından başlayarak büyük tanıtımlar yapıyoruz" dedi. Tankut Karahan ise "İçeriğin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Dizilerin içerisine markalı içerik yerleştirme 4 yöntemle gerçekleştiriliyor. Bunlar; aktif ve pasif ürün yerleştirme, senaryo entegrasyonu, original content ve franchise'lar" diyerek bunlara popüler projelerden örnekler verdi.

ATÜ Duty-Free Genel Müdürü Ersan Arcan, 8 ülke ve 21 havaalanında hizmet veren markanın her ülke için farklı ürün klasmanı oluşturarak yarattıkları farklılıklardan bahsetti. Bu havaalanlarının yapılandırmasında yolcu dinamiklerinin, profillerin, alışveriş alışkanlıklarının önemini anlatarak, "2000 yılından bu yana kurulan mağazalarımız 4 kez yenilendi. Tabii ki bu yenilenmelerdeki en büyük etken yolcu profillerinin ve dinamiklerinin de değişmesi oldu" dedi. Arcan, Travel Happy isimli projeleriyle sürekli veri toplayan ve data yönetimi yapan bir marka olduklarını vurguladı.

Türk Henkel A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Beauty Genel Müdürü Hasan Alemdar söyleşiye Gliss'in marka yüzü Gökçe Bahadır'la katıldı. Hasan Alemdar, marka ve marka yüzü olan ünlü isimlerin nasıl örtüştüğü ve yönetildiğini davetlilerle paylaştı. Alemdar, Gökçe Bahadır'la olan reklam serilerinin de organik gelişen bir iletişimi olduğunu vurgulayarak, gelecek reklam filmini de Bahadır'ın hayatından esinlenerek senaryosunun oluşturulacağını belirtti. Gökçe Bahadır ise ilk reklam filmi deneyimi olduğundan bahsederek "Bir reklam filminin öncesinde bu denli derin bir hazırlık aşaması olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu için reklam tekliflerini değerlendirmek kolay olmuyor. Bir ürünle yan yana durduğumuz için bu konuda çok daha seçici davranıyoruz" dedi.

4129Grey CEO'su Alemşah Öztürk, markalı içeriğin doğru kültürle buluşmasına dikkati çektiği konuşmasında, "Ajansların marka iç görüsünü koruyarak, doğru araçlarla doğru içeriği bulup bunu markanın kitlesine iletmeleri gerekiyor. Markanın organik bağını koruması da büyük önem taşıyor" dedi.

NuLook İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım, sinema ve marka entegrasyonundan bahsettiği konuşmasında, "Kariyerim boyunca eğlence ve mutluluk satarken sponsor ve marka iş birlikleri yaptım. Eğlence dünyasında ilk kez Pasha ile gerçekleştirdiğimiz sponsorlukların arasında en dikkati çekenler; 2002 yılında Bonus Kart ile birlikte yarattığımız Cinebonus markası ve 2012 yılında Maxiumum Kart ile Cinemaximum markası oldu. Şimdi NuLook olarak da markaların sinema konumlandırmasına devam ediyoruz. James Bond filminde 23, Starwars'ta 17 markanın lansmanı yapılırken, Türkiye'de bir filmin içine sponsor aldığımızda 'ihtiyacınız mı var?' diye eleştiriliyoruz." diye konuştu. Yıldırım; Mert Fırat, Harun Tekin, Koray Caner ve Didem Balçın ile ortaklaşa kurdukları Das Das oluşumundan bahsederek, "Ünlü isimlerin de sermaye ve emekleriyle içerisinde olduğu büyük bir kompleksi bir iş modeli yarattık. 8 Nisan'da açıyoruz" dedi. Etkinliğe katılan Mert Fırat ise "Markalı içeriklerde dikkat ettiğimiz en önemli konu reklam karakterlerinin dışına çıkmamak" dedi. Das Das için heyecanlı olduklarını söyleyen Fırat, "Zaman, sermaye ve emek yönetimi yaptığımız bir iş oldu. Bu oluşumu start up değil de follow up olarak adlandırmak çok daha doğru olur" diye konuştu.

TOMS Türkiye Başkanı Rıfat Elhadef, 2006 yılında kurucusu Blake Mycoskie'nin Kaliforniya'daki evinde yolculuğuna başlayan TOMS'un, 10 yılda 100'den fazla Sivil Toplum Kuruluşu ile iş birliği yaparak, 70 ülkede 70 milyon çiftten fazla ayakkabıyı ihtiyaç sahibi çocuklarla buluşturduklarından bahsetti. Türkiye'de TEGV ile çalıştıklarını belirten Elhadef, markanın ismini ''Shoes for Tomorrow''dan aldıklarından ve 'One for One' projelerinden bahsederek, TOMS Gönüllü Elçisi Kenan Doğulu ile gerçekleştirdikleri Van ziyaretini anlattı.