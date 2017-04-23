Eğlence'den Dönen Grup Hastanelik Oldu

Aydın'ın germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı. Kazanın Kuşadası'ndan eğlenceden grubun alkollü vaziyette araç kullanması nedeniyle yaşandığı belirtildi.



Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'ndan Aydın istikametine seyir halinde olan 09 AE 996 plakalı otomobil Germenci İstasyon Meydanı yakınlarına geldiğinde yol kenarında park halinde olan bir otomobile çarptı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol ile park arasındaki duvarda askıda kaldı. Otomobilde bulunan gençlerden M.B. ağır yaralanırken araçtaki diğer 3 kişinin hafif yaralı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.



Kaza sonucu iki araçta maddi hasar meydana gelirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN