Eğitimini Almadan Motosiklete Binmek İntihar Girişimidir

İlkbaharla birlikte motosiklet sezonu açılmaya başlarken, uzmanlar, sık sık kazalarla gündeme gelen bu araçların kullanılmasında eğitimin önemine değiniyorlar.



Eskişehir'de bir motosiklet bayiisi şefi olan Volkan Özmert, kullanıcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Motora olan sevgisini 'Motor özgürlüktür, rüzgarı hissetmektir' diye tanımlayan Özmert, "Hemen bir motosiklet alayım bineyim demekle olmuyor önce iyi bir eğitim almak gerekiyor. Motosiklet eğitimi almadan motosiklete binmek intihar girişimidir. Otomobil gibi değil, otomobil de tamponunuz var. Motosiklet de tampon direk sizsiniz. Bu yüzden mutlaka eğitim almak lazım. Türkiye de motosiklet kültürü gelişmiş değil. Otomobil ve motosiklet kullanıcılarının karşılıklı olarak birbirlerine saygı göstermesi lazım. Motosiklet kullanıcılarına yeterince saygı gösterilmiyor. Bu da eğitimle oluşan, gelişen bir durum. Bisikletine biniyor sürücüsü, yolda gidiyor ona bisiklet yolu olmadığı için o da bir taşıt o da yoldan gidiyor. Otomobille gelen de caddelerde korna çalıyor 'Ben geliyorum kaç kenara' diyor. Motosikletli de 'Ben de bir taşıt kullanıcısıyım' diyor. Bazı araba sürücüleri motosiklet sürücüleri üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyor. Eğitimli bir vatandaş doğru düzgün bir motosiklete biner. Eğitimsiz insanlar motosikletin hurdasını alıyor. Trafikte bağırta bağırta insanları rahatsız ederek gidiyor. Motosiklet kullanıcılarına tavsiyem, hepsi mutlaka iyi bir eğitim alsın. Motor bakımlarını tam olarak yaptırsınlar. Lastik havaları falan çok önemli. Daha asfalt ısınmadı ısınınca lastiği daha çok tutuyor. Bazen geceleri eksi dereceleri buluyor. Sıcaklıklar artınca motosikletler virajlarda kayabiliyor. Bir kere herkes tam teknoloji giyinmeli. Kask, mont, eldiven, bot gibi gerekli olan malzemeleri kullanmalılar. Yavaş gitsinler. Önce can. Hız yapma hevesiyle canlarını tehlikeye atmasınlar" ifadelerini kullandı.



"Kadınların ve orta yaşlı vatandaşların motosikletlere olan ilgisi arttı"



İnsanların daha çok az yakıt tüketen motorları tercih ettiğini anlatan Özmert, "Yaş ortalamasına göre de değişiyor, 18-30 yaş arası daha çok spor motosikletlere yöneliyor. 40 yaşın üstündeki insanlar da artık motorlara hevesli. Enduro tarzı motorları tercih ediyorlar. Mesela orta yaşlı bir müşterimiz 100 bin liralık bir motosiklet aldı. Yunanistan'a gideceği için hazırlık yapıyor. Yeni ehliyet alanlar ise başlangıç motosikletlerini tercih ediyorlar. Buraya genelde orta yaşta insanlar motosiklet almaya geliyor. En yaşlı müşterilerimiz 60-65 yaşlarında. Artık kadınlar da yavaş yavaş ehliyet almaya başlıyor. Motosiklete ilgileri artıyor. Bizim de burada kadın arkadaşlarımız motosiklet kullanıyorlar, ehliyetleri var. Genelde 18-35 yaş arası kadınlar kullanıyor. Daha ziyade küçük motosikleti tercih ediyorlar ama büyük kullananlar da var 750 cc'lik motosiklet kullananlar da var" diyerek motosikleti daha çok kimlerin tercih ettiğini ifadelerine ekledi.



Motosiklet fuarının ardından 2017 modellerinin gelmeye başladığını söyleyen Özmert, "Bizim işler hep Mart ayında başlıyor. Servisimiz de var. Şu anda mesela en çok akü satıyoruz, akü alıyorlar. Aküsü çalışanlar da motosikletlerini getiriyor. Onların lastik havalarını ayarlıyoruz yağına bakıyoruz, bakımını yapıyoruz. Daha çok kuryelerin bakımını yapıyoruz. Yaz sezonunda biniciler de geliyor ama genelde kuryeler geliyor. Biz de tüm bakımlar yapılıyor. Genel de rutin bakımlar için gelirler bize. ya da motorunu düşüren sürücü motorun grenajı kırıldığı için servise getiriyor. Yağan yağmur yeri buz gibi kaygan yapabiliyor. O zaman illaki kaza yapan oluyor" diye belirtti.



"Fiyatlar dövize bağlı"



Şu anda geçen yıl bu aylarda yaptıkları satışı yakaladıklarını ifade eden Volkan Özmert, "Geçen seneki satışlardan biraz daha fazla satış yapmayı temenni ediyorum. Ama geçen seneye göre kıyaslarsak ciddi anlamda bir artış beklemiyorum. Referandum süreci bizi biraz sıkıntıya düşürüyor. Çünkü insanlar referandum sürecinin sonuçlanmasını bekliyordu. Şimdi işlerimizde olumlu gelişmeler olur diye düşünüyorum. Motosiklet fiyatlarındaki artış azalış durumu dövize bağlı. Döviz yükselince motosiklet fiyatları da yükseliyor. Dövizin değeri düşerse elbette motosiklet fiyatlarında da bir düşüş olur" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR