Eğitimin Geleceğinin Tartışıldığı Sempozyumda İsü Standına İlgi

TÜRKİYE Özel Okullar Derneği'nin (TÖZOK) düzenlediği Geleneksel Eğitim Sempozyumu'na destek veren İstinye Üniversitesi'nin (İSÜ) standı ilgi gördü. Genel Sekreter Burak Kılanç, ilk, orta ve lise dönemlerinde eğitimin nasıl olması gerektiğinin tartışıldığı sempozyumda üniversite olarak yer almaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.



TÖZOK'un düzenlediği ve ana teması 'Eğitimde Öngörüler' olan 16'ncı Geleneksel Eğitim Sempozyumu, Belek'te devam ediyor. TÖZOK Başkanı Cem Gülan ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem'in açılış konuşmaları ile başlayan sempozyuma, Türkiye'deki birçok özel okuldan 1200'e yakın yönetici ve eğitimci katılıyor.



12 oturum ve 15 eş zamanlı çalıştayın gerçekleşeceği üç günlük sempozyumda İSÜ'nün standına, katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor. Üniversitelere yerleşen öğrencilerin yetiştiği okul öncesi, ilköğretim ve ortaoğretim seviyelerindeki eğitim sisteminin tartışıldığı ortamlarda özellikle bulunmak istediklerini belirten İSÜ Genel Sekreteri Burak Kılanç, bu çalışmalara katkı sağlamak, iyi uygulamaları dinlemek istediklerini söyledi. Bu tür çalışmalara tüm üniversitelerin katılmasını beklediklerini anlatan Kılanç, "İstinye Üniversitesi olarak bu süreçte etkin rol oynamak istedik. Seyirci değil, oyuncu olmak için buradayız. Bakanlık yetkilileri ve diğer kurumlarla ikili görüşmeler yaparak projeler ortaya koymaya çalışıyoruz. Bizim için çok faydalı bir etkinlik oluyor" diye konuştu.



Burak Kılanç, uzun yıllardır ülkemizde eğitimin nasıl olması gerektiğinin tartışıldığını belirterek, bunun cevaplanmasının zor olduğunu söyledi. Kılanç, "Biz geleceğe öğrenci yetiştiriyoruz. Geleceğin tartışılması ve gelecekten beklentilere göre bugünün tasarlanması en doğrusu. Bu etkinliğin bu anlamda çok güzel çıktılar üreteceğini düşünüyorum. Bu tür etkinlikler ne kadar sık yapılırsa ülkemizin eğitim anlamındaki durağanlığı o derecede aşılacaktır" dedi.



- Antalya