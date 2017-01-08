Eğitime Kar Engeli

Nevşehir genelinde ve Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.



Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelindeki tüm okullar yarın tatil edildi.



Yozgat'ta da yoğun kar yağışı sebebiyle Yenifakılı ilçe merkezi ve köylerinde de eğitime 1 gün ara verildi. İlçede 5 köy yolu da ulaşıma kapandı.



Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, yoğun kar yağışının sürdüğünü belirerek, 5 köy yolunun kapalı olduğunu, okulların da yarın tatil edildiğini söyledi.



Öte yandan, Kırşehir'de kapalı 82 köy yolundan 47'si ulaşıma açıldı.



İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, geceden itibaren yağan kar ve tipi nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde ulaşıma kapanan 82 köy yolundan 47'sinde ulaşım yeniden sağlandı.



Ekipler, 35 köy yolunu ulaşıma açma çalışmalarına devam ediyor.