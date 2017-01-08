Eğitime Kar Engeli

YALOVA/ Yalova ile Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Yalova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.



Bandırma Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklenmesi nedeniyle ilçe genelindeki tüm anaokul, ilk ve ortaokullar ile liselerde yarın eğitim ve öğretime ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.