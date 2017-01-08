Eğitime Kar Engeli

Bursa'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.