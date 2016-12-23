Eğitime Kar Engeli

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, iki gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Buna bağlı olarak yolların kapalı olması ve elektrik kesintisi nedeniyle, Yayladağı merkez ve bağlı bulunan mahallelerde eğitim-öğretime 23.12.2016 cuma günü ara verildi.



Yayladağı-Antakya karayolu ulaşıma açılırken, Yayladağı ilçesine bağlı 40 mahalleye ulaşım iş makinalarıyla sağlanıyor. Yayladağı Belediyesi ve Hatay Büyük Şehir Belediyesine ait ekipler ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - HATAY