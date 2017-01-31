Eğitime Hayırsever Desteği

Sivas'ta bir hayırsever tarafından yaptırılacak 16 derslikli ilkokul için protokol imzalandı.



Valilik binası Vali Hasan Canpolat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivas Valisi Davut Gül, son 1 ay içerisinde eğitime destek veren 4. hayırsever ile protokol yaptıklarını söyledi.



Bu durumun Sivas açısından önemli bir merhale olduğunu belirten Gül, "Tekli eğitime geçme hedefimiz var. Bununla ilgili ilk Kızılay İstanbul Şubesiyle bir protokol yapmıştık, daha sonra Musa Emmioğlu ile 32 derslik ve 5 atölyeden oluşan bir protokol yaptık. En son Sivas Girişim Derneğiyle görme engellilerle ilgili 12 derslikli bir protokol yaptık." dedi.



Hayırsever Harun Kütükde ile Aydoğan Mahallesi'ndeki İstiklal İlkokulunun yenilenmesiyle ilgili 16 derslikli okul için protokol yaptıklarını ifade eden Vali Gül, şunları kaydetti:



"Harun bey bizi kendisi buldu. Kendisi Sivaslı ve 16 derslikli okulun yapılıp bitirilmesiyle ilgili bütün her şeyi karşılayacak. Bizler denetimini, kontrolörlüğünü yapacağız. Sayın Başbakanımızın tekli eğitime geçmeyle ilgili hedefine Milli Eğitim Bakanımızın memleketinde verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hayırseverlerimizin bu amaç doğrultusunda yapacağı katkıları artarak devam eder. Okulumuzun yapımına haziranda başlanacak, inşallah en geç 2018 yılı eylül ayında da bitmiş olacak. Dolayısıyla bir eğitim öğretim döneminde okuldaki öğrenciler başka okulda eğitim görecek. Daha sonrasında da kendi okullarında eğitime devam edecekler. Yapılacak okul, Sivas'ta beğenilecek bir mimariye sahip olacak."



Hayırsever Harun Kütükde ise okulun Sivas'a hayırlı olmasını diledi.



Daha sonra Vali Gül ve Kütükde, protokolü imzaladı.



İmza töreninde Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan ve Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Tan da hazır bulundu.