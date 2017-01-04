Eğitime Hayırsever Desteği

Hayırsever Ali Uyaroğlu'nun Kepez ilçesi Masadağı'nda yaptıracağı 24 derslikli Emine-Ali Uyaroğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi protokolü imzalandı.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, valilikte düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, daha önce Kepez ilçesinde 2 cami, kuran kursu ile imam hatip ortaokulu yaptırıp Mili Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığına teslim eden hayırsevere teşekkür etti.



İmzalanan protokolle Uyaroğlu'nun, İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi olarak kullanılacak 24 derslikli bina inşa edeceğini ifade eden Karaloğlu, "Hayırseverimiz güzel bir okul daha yaparak en kısa zamanda Milli Eğitim Bakanlığına teslim edecek. İnşallah bu okullarda, camilerde, Kuran kursunda arzu ettiği nesiller yetişir. O nesiller de hem Antalya hem ülkemize hizmet ederler. Allah hayrını kabul etsin." ifadesini kullandı.



Hayırsever Ali Uyaroğlu da Kepez ilçesi Masadağı'nda yaptıracağı 24 derslikli İmam Hatip okuluna kendisinde çok emeği olduğunu ifade ettiği Rahmetli eşi Emine Uyaroğlu'nun ismini vermek istediğini söyledi.



Konuşmaların ardından imza töreni yapıldı.



Törene İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Müftüsü Osman Artan da katıldı.