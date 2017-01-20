Eğitimde Yarıyıl Tatili

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Tosun, mesajında, zorlu bir dönem geçen öğrencilerin yarıyıl tatilini hak ettiklerini belirterek, iyi bir dinlenme süreci geçirip, ikinci döneme dinç ve zinde olarak başlamaları gerektiğini ifade etti.



Zonguldak genelinde 105 bin 500 öğrencinin karne alarak yarıyıl tatiline başladığını aktaran Tosun, şunları kaydetti:



"Geleceğimizin teminatı olan ve yarınlarımızın umudu öğrencilerimiz, bugün birinci dönem çalışmalarının karşılığı olan karnelerini alıyor. Karnelerini alan bütün öğrencileri gayretlerinden dolayı kutluyor, karnede notlar ne olursa olsun, umutlarını, cesaretlerini, çalıştıkları takdirde başarılı olacaklarına dair inançlarını hep diri tutmalarını istiyorum. Karne, eğitim-öğretim ortamlarında bir dönem boyunca sergilenen performansın geri bildirimidir. Kati surette kişiliği, zekayı kategorize eden bir gösterge değildir. Öğrencilerimizin zayıf ve güçlü yönlerini analiz etmesine, eğer varsa eksikliklerini fark etmesine ve bir daha ki dönem için tedbirler almasına imkan sunar. Öğrencilerimizin üstün gayretleri sayesinde ülkemiz daima ileri gidecektir. Zorlu ve yorucu bir ilk dönem maratonunun ardından sizler bu tatili hak ettiniz. Dinlenin, eğlenin, ikinci dönem için enerji depolayın."