Eğitimde Yarıyıl Tatili

Sinop il Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, 2016-2017 eğitim-öğretim birinci yarıyılının sona ermesi nedeniyle mesaj yayımladı.



Türkkan, mesajında, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin en iyi şekilde yetiştirilmelerinin öncelikleri hedefleri olduğunu belirtti.



Gençlerin, büyük ve güçlü Türkiye'nin güvencesi olduğunu vurgulayan Türkkan, şunları kaydetti.



"Bunun gerçekleştirilmesi adına Sinop'ta bütün kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmekteyiz. Bizler çok iyi biliyoruz ki, ekonomide, sağlıkta teknolojide ilerlemenin temelinde eğitim vardır. Bundan dolayı iyi eğitim almış özgüveni tam, donanımlı gençler yetiştirmeliyiz. Ülkesine, bayrağına bağlı, ahlaklı, erdemli, yeniliğe açık, çağa ayak uydurabilen, bilimin imkanlarını sonuna kadar kullanan nesiller yetiştirdikçe dünyada söz sahibi olan devletlerden biri olacağız. Geleceğimizin umudu ve ülkemizin istikbali olan öğrencilerimiz üstün gayret ve özverili çalışmalarını tamamlayarak karnelerini aldılar. Öğrencilerimizin, ikinci döneme daha dinamik başlayacağına ve gelecekteki hedefleri için daha azimli ve kararlı olacaklarına inanıyorum."