Eğitimde Vak'a Metodu Çalıştayı Yapıldı

Osmaneli ilçesinde, Eğitimde Vak'a Metodu Çalıştayı düzenlendi.



Osmaneli Belediyesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü ve Bilecik Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası işbirliğiyle düzenlenen 'Eğitimde Vak'a Metodu Çalıştayı, Nejla Hanım Konağı'nda yapıldı.



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, üniversitelerle işbirliğinin kente önemli katkılar sağladığını söyledi.



Şahin, kentlerin üniversitelerin çalışma alanı olduğunu belirterek, "Bu çalışmalarla ilçemizin bir taraftan tanınabilirliği artarken, projelerle yeni fırsatlar ve yatırımlar yakalıyoruz. Hedefimiz 2018 yılı sonunda ilçemizi Türkiye'de tanınan, turizmde değer olmuş, dünyaya açılan bir kent haline getirmek. Birlik ve beraberlik içinde bu hedefe ilerlediğimizi görmek bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.



Konuşmaların ardından 14 üniversiteden katılan akademisyenler sunum yaptı.