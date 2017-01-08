Eğitimde Sanal Gerçeklik ve Dijital İçerik Kullanım Senaryoları

Smarttek Genel Müdürü Sami Kayalı, eğitimde sanal gerçeklik ve dijital içerik kullanım senaryolarının neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Kayalı, "Geliştirmiş olduğumuz ürün sanal gerçeklik, dijital çağın bir parçası ve aynı zamanda geleceğin bir parçası. Bizce sanal gerçeklik genelde oyun tabanlı bir teknoloji diye herkes düşünüyor. Fakat biz bunun dışına çıkıp sanal gerçekliği eğitime nasıl katabiliriz, tıp alanında nasıl kullanabiliriz gibi farklı uygulamalar yapmaya başladık ve öncelikle eğitimden başladık. Örneğin insan vücudunu aldık ve parçaladık. Kalp, hücre, karaciğer, akciğer. Bunları sanal gerçeklik ortamına aktardık. Öğrenci gözlüğü taktıktan sonra kalbin içine girer, karaciğerin içine girer orada gezer. Diğer tarafı ise son dönemlerde özellikle özel okullarda ve 2018'de devlet okullarında olacak olan kodlama dersleri. Normalde kodlamayı bugün tablet veya bilgisayardan yaptırıyoruz. Biz kodlamayı aynı zamanda sanal gerçekliğe ekledik ve öğrenci sanal gerçekliği kullanarak basit anlamda kodlamayı öğrenebilir. Bu nereye götürür, öncelikle kritik düşünme kabiliyetini artırır ikinci olarak problem çözme ve algoritmayı çözmesini sağlar" diyerek eğitimde sana gerçeklik çalışmalarını anlattı.