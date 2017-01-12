Eğitimde İşbirliği Protokolü" İmzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, "Toplumları inşa edenler sosyal bilimcilerdir. Bunu kabul etmek lazım. Eğitimin de bir felsefesi olsun diye tartışıyoruz. Bunu yapacak olanlar sosyal bilimler lisesi öğrencileri." dedi.



MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi arasında imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında, Türkiye'deki tüm sosyal bilimler lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yetişmesine katkıda bulunulacak.



Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan MEB Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, Türkiye'de 93 sosyal bilimler lisesi olduğunu belirterek, "Toplumları inşa edenler sosyal bilimcilerdir. Bunu kabul etmek lazım. Bunu yapacak olanlar sosyal bilimler lisesi öğrencileridir. Sosyal bilimlerin ve liselerin kıymetini biliyoruz. Türkiye'de 93, Ankara'da ise 5 sosyal bilimler lisesi var. İnşallah gerektiği değeri verdiğimizi umut ediyoruz." diye konuştu.



Kurt, 15 Temmuz gibi talihsiz bir süreç yaşandığını anımsatarak, "Darbe girişiminin son bulmasında yine düşünen, akıl eden, sosyal olan insanlar vardı. Bu darbenin nedenleri araştırılıp okul kitaplarında işlenmesi gerekiyor. Biz ileriye dönük düşünen, aklını kullanan ve üreten bir gençlik istiyoruz. Bunu da yapacak olan sosyal bilimler lisesi öğrencileri olarak düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"Liseler bilgi lojistiği desteği sağlamalı"



Ankara Sosyal Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca da bu işbirliğinin öğrenci ve öğretmenlere katkı sağlayacağını belirtti.



Sosyal Bilimler Üniversitesinin çağın koşullarına uygun gelişmeleri yakından takip ederek, toplumun ihtiyaçlarına dönük bir çaba gösterdiğini anlatan Barca, şunları söyledi:



"Gelecek vizyonu açısından baktığımızda sizlerin sosyal bilimleri tercih etmesi sosyal alanda bir katkı sunmaya yönelmeniz bizim açımızdan bir paradigma değişikliğidir. Liselerin kendi aralarında rekabet ederek sosyal alanda en iyisini yapmak için yarışmaları, sosyal alanda sosyal yeniliği yapmaları, kamuda yeniliğin öncüleri olmaları karar kalitesini arttırmak için bilgi lojistiği desteği sağlamaları bizim umudumuz ve çabamızdır."



MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk de insan yetiştirmenin bir medeniyet inşa etme anlamına geldiğini belirterek, ülkenin bütün kurumlarının bu amaç için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Türk, üniversite ile yapılan bu protokolün bu kapsamda atılan güzel bir adım olduğunu vurguladı.



Konuşmaların ardından MEB Müsteşar Yardımcısı Kurt, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barca ile MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Türk işbirliği protokolünü imzaladı.