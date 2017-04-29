Eğitimde İş Birliği Protokolü

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü arasında 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' imza töreni gerçekleştirildi.



Valilik Toplantı Salonundaki imza törenine, Vali Ahmet H. Nayir, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.



Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü hakkında bilgiler veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak, "Meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler zaman zaman iş kuruyorlar ve ürettikleri ürünlerin korunması noktasında hem ders veren öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin marka, patent ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirilmesi lazım. Bu kapsamda yılsonu ve yılbaşı hizmet içi eğitim programları içerisinde marka patent kurumundan uzmanları getirtmek suretiyle meslek dersi öğretmenlerimize eğitim vermeyi planlıyoruz. Bununla beraber verimlilik ve ürün güvenliği konusunda öğrencilerimize yönelik bir takım etkinlikler düzenleyeceğiz. Bizim de sanayiciler boyutunda endüstri meslek lisesi hocalarımızdan istifade edeceğimiz alanlar olursa sanayiciden gelen talepler doğrultusunda eğitim almamız biçiminde kullanılan bir protokol" ifadelerini kullandı.



Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise, "Değişen mevzuatımızın sanayicilere, onların ihtiyaçlarının da bize, doğru yollardan aktarılmasını hedefleyen çok yönlü bir işbirliği" dedi.



Protokolün Türkiye'nin ekonomi geleceği açısından önemli olduğuna değinen Vali Ahmet H. Nayir, "Türkiye'nin uluslararası piyasalarda rekabet edebilmesi, söz sahibi olması için güçlü firma ve güçlü bir ekonomiye ihtiyacı var. Bu sebeple Türkiye'de ilk kez Kütahya'da hayata geçirilen ve kurumlar arası işbirliğine güzel bir örnek olacağını düşündüğüm protokol, ülkemizin en büyük ihtiyaçlarından birini giderme noktasında atılmış ciddi bir adım. Geleceğin potansiyelini oluşturacak olan öğrencilerimizin sınai mülkiyet haklarının korunması, marka, patent tescili noktasında bilgi sahibi olması ve bu doğrultuda imzalanan protokolden maksimum düzeyde istifade edebilmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.



Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü arasındaki 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' Vali Ahmet H. Nayir başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak tarafından imzalandı. (EFE) - KÜTAHYA