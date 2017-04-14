Eğitimde 'Edutainment' Konsepti!

21. yüzyıl eğitim sisteminin temel fikirlerinden 'Edutainment', eğlendirerek eğitim anlamına geliyor. Bu eğitim modelinin temelinde çocukların eğlenirken öğrenmeleri ve aslında öğrendikleri şeyi unutmamalarını sağlamak yatıyor. Bu 'eğlenceli' eğitim sistemi, dünyada da Türkiye'de de gelişiyor.