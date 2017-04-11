Eğitimci-Yazar Sait Çamlıca, Tokat'ta Konferans Verdi

Eğitimci-Yazar Sait Çamlıca, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde "Motivasyon ve Başarı" konferansı düzenledi.



Reşadiye Belediyesi tarafından Sosyal ve Kültürel faaliyetleri kapsamında organize edilen "Başarı ve Motivasyon' ve 'Modern Dünyada Çocuklarımız ve Müslüman Aile Kalabilmek" konulu konferansa Eğitimci Yazar Sait Çamlıca konuşmacı olarak katıldı. Reşadiye Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen konferansta Çamlıca çocukların eğitim ve yetiştirilmesinde yaşanan problemlere değinerek çözüm önerilerinde bulundu. Anne, baba ve çocuklar arasındaki ilişkileri, bu ilişkilerin önemini, topluma yansımalarını örnekleriyle anlatan Çamlıca, anne ve babaların çocuklarını iyi bir şekilde yetiştirmeleri için mutlaka kitap okumaları gerektiğini kaydetti. Toplum içinde yapılan birçok hatanın aileden kaynaklandığını ifade eden Çamlıca, çocukların yetişmelerinde anne-baba ve eğitimciler başta olmak üzere herkesin önemli sorumluluklarının bulunduğunu söyledi.



Konferansa AK Parti Tokat Milletvekili Prof. Dr. Coşkun Çakır, Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, Reşadiye Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ferit Mert, AK Parti İlçe Başkanı Av. Sefa Yiğit ile vatandaşlar katıldı. - TOKAT