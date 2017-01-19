Doç. Dr. Halit Ertuğrul Hacıbektaşlı Öğrencilerle Buluştu

Eğitimci-yazar Doç. Dr. Halit Ertuğrul, Atatürk Kültür Merkezi toplantı salonunda, Hacıbektaş ilçesi ortaokul 8. sınıf ve lise düzeylerinde eğitim gören öğrencilere, moral motivasyonlarını arttırma amaçlı seminer verdi.



Seminere Kaymakam Vekili Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hazim Başgelen, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.



Seminerden sonra eğitimci-yazar Halit Ertuğrul öğrencilerle bir araya gelerek söyleşide bulundu ve eserlerini imzaladı. - NEVŞEHİR