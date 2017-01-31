Eğitimci Robotlar Çok Yakında Sınıflara Girecek





Gelecek nesillere robotlar eğitim verecek. Avustralya'dan Avrupa'ya hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar bir çok ülkede pilot aşamada bulunan ve çeşitli testlerden geçen robot eğitmenler 24 / 27 Ocak tarihleri arasında Londra'da düzenlenen BETT fuarında tanıtıldı.



Ubtech CEO'su wong Wei konu hakkında: "Geçmişte sürekli olarak çocuklara bilgiler öğrettik, şimdi ise öğretmenlerin söylediklerini tekrar ediyorlar ve fazlasıyla sınava giriyorlar, ama yeni teknolojilerden haberleri yok. Öğrendiklerini elleriyle hayata geçiremiyor bilgileri teoride ezberliyorlar. Ancak teori sanayiye yardımcı olamıyor, uygarlığın geleceğine yardım edemiyor" sözlerini sarf etti.



Robotlarla öğrenme aşamasında öğrenciler öğretmenlerinin anlattıklarını bizzat deneyimliyor, örneğin kimya dalında… Konuyu Touchable Universe Yaratıcı Direktörü Sean McDougall açıkladı:



"Dünyadaki her öğretmen, öğrencilerin karşısına çıkacak bazı konuların olacağını bilir. Periyodik tablo örneğini alırsanız, size öğrenci olarak farklı ögelerin tümünü gösteren sadece bir kağıt parçasıdır. Bunu kabul etmek zorundasınız, çünkü öğretmen bunu size yaşatamıyor."



Oynayarak öğrenmekten daha iyi ne olabilir konseptiyle ortaya çıkan Robo Wunderkind üzerinde bulunan alıcıları ve LED ışıklarıyla blue tohht bağlantısına da dahip. Herkesin inşa edebileceği bir robot olan aygıt, renkli bloklarıyla çocuklara neyi nereye koyacaklarının sinyallerini veriyor.



Dokunmatik ekranlarla verilen dersler öğrencilere bambaşka bir dünyanın kapılarını açacak onlara aldıkları bilgiyi deneme şansı tanıyacak.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: sınıflara çok Teknoloji girecek Robot robotlar Eğitimci Eğitim Birleşik Krallık Avustralya yakında Gepost: 31 januari 2017