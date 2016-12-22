Eğitim ve Öğretimde Oyun ve Oyunun Gücü

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Eğitimde ve öğretimde oyunlardan ve oyunların gücünden yararlanmak hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından avantaj sağlayabilir. Öğrencilerin öğrenmelerine, motivasyonlarına, tutumlarına ve başarılarına katkıda bulunabilecek eğitsel oyunlar öğretim amaçlı, pratik amaçlı ve tekrar amaçlı kullanılabilir. Buna ek olarak dijital eğitsel oyunların gücünden de etkili öğretim tasarımları ile yararlanılabilir. Oyunların gücü oyun elementlerinden geldiği için pedagojik olarak uygun oyun elementleri (geri bildirim, merak gibi) öğretim esnasında öğrencileri derse daha çok çekmek için öğretmenlerimiz tarafından dersi oyunlaştırmada kullanılabilir. Ancak bu noktada dışsal motivasyondan ziyade içsel motivasyona odaklanmak gerekmektedir. Bu amaçla dikkatli tasarlanan oyunlaştırılmış ders planlarının ve eğitsel oyunların öğrencilere bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlarda olumlu katkı yapacağı söylenebilir. Bu eğitsel oyun ve oyunlaştırma çalıştayında öğretmenlerin derslerinde kullanmak üzere oyun elementleri ile eğitsel oyun tasarlayabilmelerine yönelik örnek oyunlar ve uygulamalar gerçekleştirilecektir.