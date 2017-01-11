Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Ring Uygulaması

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kanun Hükmünde Kararname ile bağlanan Melikgazi Ek Hizmet Binası ve Seyyid Burhaneddin Binasına, Eğitim ve Araştırma Hastanenin talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından ring seferleri başlatıldı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Blok yanında bulunan KAYMEK ihtisas binası önünden kalkan ring otobüsleri ile vatandaşlar bu yeni iki hizmet binasına ulaşımlarını sağlayabilecek.



Başlatılan ring seferleri ve Seyyid Burhaneddin Binası hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan."Sağlık Bilimleri Üniversitesine afiliye olan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanemize Kanun Hükmünde Kararname ile bağlanan eski ismiyle Asker Hastanesi yeni ismiyle Seyyid Burhaneddin Binasında Kayseri ve civarındaki tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Seyyid Burhaneddin Binası Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanmadan önce günlük yaklaşık 15 civarı hastanın ayaktan ve 3 hastanın da yatarak tedavi edildiği bir sağlık kuruluşu idi. Bize bağlandıktan sonra fiziki mekan ve personel ile ilgili bütün eksiklikleri hızla giderdik. Şu an itibariyle 14 ayrı polikliniğin her gün açık olduğu, günlük 300 hastanın muayene edildiği ve 25 hastanın yatarak tedavi aldığı bir sağlık tesisi formatına döndü. Ayrıca ayaktan fizik tedavi bölümümüzü de 10 ayrı ünite olacak şekilde planladık ve kullanıma aldık." dedi.



Yapılan bütün çalışmalara rağmen merkez kampüsümüzde çok fazla hasta yoğunluğu olduğunu belirten Özcan: "Merkez kampüsümüzde yaşadığımız bu yoğunluğumuz, hastalarımızı yeni bünyemize aldığımız Seyyid Burhaneddin Binamız ve Melikgazi Ek Binamıza dağıtma gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda merkezde muayene olmakta zorluk çeken, sıra veremediğimiz hastalarımızı Seyyid Burhaneddin Binamıza taşımak için Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza müracaat ettik. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda bize sabah saatlerinde, ilk önce yine KHK ile devredilen ve göz kliniği olarak kullanılan Melikgazi Ek Binamıza ardından da Seyyid Burhaneddin binasına uğrayacak ek otobüs seferleri başlattı. Buradaki amacımız mevcut durumda kendisine sıra gelemeyecek ve muayene olamayacak hastalarımızın bu otobüsler yoluyla Melikgazi Ek Binamıza ve Seyyid Burhaneddin Binamızdaki hekimlerimize muayene edilmelerini sağlamak. Bunların yanında tüm vatandaşlarımızı mevcut belediye imkanlarıyla ve geniş otoparkı sayesinde park sorunu yaşamadan kendi özel araçları ile gelerek Seyyid Burhaneddin Binamıza bekliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız 182'yi arayarak, internet üzerinden MHRS sistemini veya mobil MHRS uygulamasını kullanarak bütün polikliniklerimize randevu alıp sıra beklemeden muayene olabileceklerini belirtmek isterim." şeklinde konuştu.



Ring saatlerinin ise 9: 00, 10: 00 ve 11: 00 saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kalkacak, 9: 30, 10: 30 ve 11: 30 saatlerinde ise Seyyid Burhaneddin Binasından tekrar Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüş yapacak şekilde olduğu belirtildi. - KAYSERİ