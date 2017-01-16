Eğitim Uzmanında Çocuk ve Ebeveynlerine Sosyal Medya ve Televizyon Uyarısı

Eğitim Uzmanı Mehmet Hanifi Tokmak, 2017 dünyasında çocukların ve ebeveynleri bekleyen en büyük tehlikenin Sosyal Medya ve Televizyon olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.



Eğitim Uzmanı Mehmet Hanifi Tokmak, sosyal medya ve televizyonun çocuklar ve ebeveynler üzerindeki olumsuz etkilerinin bulunduğun ubelirterek, uyarılarda bulundu. Sosyal medya ve televizyonun angarya bir öneme sahip olması gerektiğini kaydeden Tokmak, kitle iletişim araçlarının bir mıknatısı andıran çekiciliği ile tek teselli kaynağı olduğunu kaydetti. Eğitim Uzmanı Tokmak, "2017 dünyasında çocukların ve ebeveynlerin en büyük tehlikesi Sosyal Medya ve Televizyon. Bizler için bayağı angarya bir öneme sahip olması gerekirken, mıknatısı andıran çekiciliği ile tek teselli ve mutluluk kaynağı olmuştur. Sadece çocukları üzülmesin ve ağlamasın diye saatlerce sosyal medya ve televizyon başında boş gözlerle, zihninde mümkün değil bir şekil, bir suret vermek sadece dondurulmuş bir beyinle karşısında duran cisme bağlılığını göstermek adına ve televizyonla birlikte yaşama inceliğini de göstererek bunu görev sayan aileler, hiçbir çaba, uğraş ve mücadele vermeden hayata devam eden nesillerini yaşama hazırlamaya çalışıyorlar. İçeriği zenginleştirilmiş film, dizi, çizgi film gibi sunumlar çocukları ve gençliği etkisi altına almaktadır" dedi.



Amaca uygun kullanılmayan bu araçlar, çocukların gelişim döneminde birçok davranışın bozulmasına yol açabileceğini belirten Tokmak, "Günümüzün vazgeçilmez televizyon ve sosyal medya aileler üzerinde derin tahribatlar yapmaktadır. Televizyonu en fazla izleyen kesim çocuklar ve gençlerin olması sorunların boyutunu artırmaktadır. Ailelerimiz, televizyonlarını evlerinin en güzel köşe ve odalarına yerleştiriyorlar. Bu görsel aracın değeri ve önemi o kadar artmış ki aile yapımızı ve kültürümüzü büyük ölçüde değişime uğratmıştır" ifadelerini kullandı. Tokmak, "Görsel araçların amaca uygun kullanılması gerekmektedir. Eğitici yönü daha çok ön planda tutulmalıdır. Dil gelişiminde oldukça önemli bir yere sahip olan kitle iletişim araçları, çocuğun bilgi ve beceri alanlarının geliştirilmesine katkı sağlar. Nesnelerin toplum düzenine yön vermeye başlaması yeni yetişen neslin, anlamını ve kendince anlamsızlaştırılmış bir kitleye dönüşümü gibi ciddi değişimlere neden olma sonucudur. Bu sonuç bireyi kendine yabancılaştırmıştır. Sanal bir alemde kaybolup belirsiz bir hayat süreci doğurmuştur. Gerçekliği kazanmamız için yıkıcı, korkunç ve acımasız getirileri olan bir hayata dönüştürmüştür" diye konuştu. - MALATYA