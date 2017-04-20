Eğitim Sen İzmir Başkanı Demir'den 'Başöğretmen' Çağrısı

Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2005 yılında yaptığı düzenleme ile öğretmenlere 'aday', 'uzman' ve 'başöğretmen' unvanlarını getirdiğini ancak bu sistemin 2006'dan beri çalışmadığını ileri sürerek, "10 yılı dolduran öğretmen uzman, 20 yılı dolduran başöğretmen yapılsın" önerisinde bulundu.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2005 yılında Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'nin yayınladığını belirten Demir, 2006 yılında öğretmenler arasında yönetmelik kapsamında bir sınav yapılarak, öğretmenlere aday, uzman ve başöğretmen unvanlarının verildiğini söyledi. Uzman öğretmenin 185, başöğretmenlerin ise 273 TL maaşlarına ek ödemenin yapıldığını belirten Demir, "Ancak 2006'da ÖSYM tarafından yapılan sınavın ardından bir daha sınav yapılmadı. Öte yandan bu unvanları alan öğretmen arkadaşlar, unvanları gereği diğer öğretmen arkadaşlardan fazla bir iş de yapmıyor. Bu sistem işletilmiyor. Bakanlığın bu konuda bir an önce bir çalışma yapması gerekiyor" dedi.



"Radikal kararlar alınmalı"



Bu yönetmeliğin unutulduğunu ifade eden Demir, sistemin çalıştırılması için bir öneri getirdi. Mesleğinde 10 yılı dolduran öğretmenlere uzman, 20 yılını dolduran öğretmenlere ise başöğretmen unvanı verilmesini öneren Demir, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından böyle bir çalışma yapılırsa sistemdeki adaletsizlik de giderilmiş olunur. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu temel sorunun kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu sorunu çözelim ondan sonra eğitim ile ilgili radikal kararlar alalım" dedi.



Milli eğitimde sorunların çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile kitlesel olan ve eğitim sorunlarının çözümü için çaba sarf eden kuruluşların bir araya gelmesi gerektiğini belirten Demir, yeni eğitim öğretim dönemine kadar olan sürenin bu açıdan çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. - İZMİR