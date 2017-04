Eğitim-Sen'den Yönetmelik Tepkisi

KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Manisa Eğitim-Sen Şubesi üyesi bir grup öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile rehber öğretmenlerin haftalık mesai sürelerini artırmaya çalıştığını belirterek tepki gösterdi.



KESK Manisa Eğitim-Sen Şubesi üyesi bir grup öğretmen, MEB'in değiştirerek, imza için Başbakan Binali Yıldırım'a sunduğu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'ne tepki göstererek, eylem yaptı. Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen eylemde grup adına açıklamayı Eğitim-Sen Manisa Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi Rehberlik ve Psikolojik Danışman Öğretmen Ayşe Bayraktar yaptı. Bayraktar, MEB'in eğitim alanına yönelik yaptığı yasal değişiklikler ve pratik uygulamalar ile eğitim sisteminin içinden çıkılmaz sorunlar yarattığını ileri sürdü. MEB'in Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'ni değiştirerek, içerik bakımından skandal sayılabilecek bir hale getirdiğini iddia eden Bayraktar, rehber öğretmenlerin haftalık mesaisinin 30 saatten 40 saate çıkarılmak istendiğini öne sürdü. Bayraktar, "Eğitimin niteliğini doğrudan etkileyecek olan böylesine önemli bir konuda alanında uzman bilim insanlarından, sorunun muhatabı olan rehber öğretmenlerden, eğitim sendikalarından hiçbir görüş ve öneri alınmadı. Yapılan değişikliklerle, rehber öğretmenlere yönelik nöbet, sınav gözetmenliği, ders, etüt görevleri, haftada 40 saat çalışma zorunluluğu gibi eğitimde rehberlik ilkelerine temelden çelişen adımlar atılmak istenmektedir. MEB'in benzer pek çok konuda olduğu gibi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nde böylesine önemli bir alanın en temel özelliklerini gözardı ederek yaptığı değişiklikler eğitim sisteminde ileriye değil, geriye doğru gidişin hızlanacağı izlenimi vermektedir. MEB bünyesindeki öğretmenlerin haftalık mesaisi 30 saat iken, rehber öğretmenlere angarya görevler yüklenerek çalışma saatleri 40 saat yapılmak istenmektedir. Bu durumda fazladan eklenen 10 saatin karşılığı olan ücret ve diğer hakların nasıl karşılanacağı belli olmadığı gibi, söz konusu düzenlemenin başta anayasa olmak üzere, ilgili yasaların eşitlik ilkelerine aykırı olduğu açıktır" diye konuştu.



