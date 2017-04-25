Eğitim- Sen: Anaokulunda 'Cihad' Tavsiyeli Boyama Kitabı Dağıtıldı

EĞİTİM ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın çocukluğunu konu alan ve 'Cihad'ı öven 'Necmettin'in Dünyası' adlı boyama kitabının Diyanet-Sen aracılığıyla anaokullarında dağıtılarak, çocukların zihinlerinin bulandırıldığını iddia etti. Diyanet-Sen yetkilileri ise kitabın sadece kendi üyelerinin çocuklarına yönelik dağıtıldığını kabul ederken, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca eğitim kurumlarında bu tür bir kitabın dağıtılmadığını söyledi.



Diyanet-Sen tarafından hazırlanan boyama kitabının içeriğini değerlendiren Eğitim-Sen Şube Başkanı Sinan Muşlu, kitabı inceleyince 'iyi niyetle hazırlanmış olmadığının anlaşıldığını' kaydetti. Muşlu şöyle dedi:



"Bu boyama kitaplarının Mersin'de ana okullarında dağıtıldığı bilgisi ulaştı bize. Kitabın girişinde, başkanının kısa bir giriş yazısı var. Burada, 'Milli ve manevi değerler ışığında, tarihimizin önemli devlet adamlarından Necmettin Erbakan'ın çocukluğundan esinlenerek hazırlanan bu eserleri beğeneceğinizi umuyorum' ifadeleri yer alıyor. Ama kitapta anaokulu çocuklarına aktarılan çok çarpıcı noktalar var. Bu ülkede siz 'Mustafa Kemal'in Dünyası' diye bir boyama kitabı duydunuz mu?"



CİHAD TAVSİYE EDİLİYOR



Bilinçaltına cihad düşüncesi yerleştirilmeye çalışıldığını belirten Muşlu, "Kitapta, 'Namaz dinin direği, cihad ise zirvesidir' yazıyor. Anaokulundaki bir çocuğa cihad tavsiye ediliyor. Bir diğeri, Necmettin Erbakan'ın siyasi yaşamında bir adil düzen çağrısı vardı. Kitapta, 'Adil bir dünya mutlaka kurulacaktır' cümlesi var. Erbakan'ın meşhur el işareti ile birlikte yer alıyor. Siyasi talepler, siyasi projeler anaokulundaki çocuğun zihnine şırınga edilmeye çalışılıyor" diye konuştu.



DİNCİ VE GERİCİ AKIM NE DÜZEYE GELDİ



Erbakan'ın bir siyaset ve devlet adamı olduğunu hatırlatan Eğitim-Sen Şube Başkanı Sinan Muşlu şunları söyledi:



"Necmettin Erbakan da Başbakandı, ama burada ana okullarında siyasi propagandaya dayalı kitapçıkların dağıtılması, hele hele anaokulundaki çocuğa cihadın tavsiye edilmesi korkunç bir durum. Ülkemizde eğitimin bilimden ve laik değerlerden uzaklaştırıldığını hep söylüyorduk. Ama bir sendikanın bu kadar rahat ve çarpıcı şekilde anaokullarında bunu dağıtıyor olabilmesi, Türkiye'nin gerici ve dinci akımın ne düzeye geldiğinin bir göstergesidir."



BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL



Diyanet-Sen Genel Merkez yetkilileri, kitabın sendika üyelerinin çocuklarına yönelik hazırlanıp sadece üyelere gönderildiğini, bu rakamın da Mersin için yaklaşık bin 500 olduğunu söyledi. Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise konu hakkında bilgilerinin olduğunu, gerekli incelemeyi yaptırdıklarını ve eğitim kurumlarında böyle bir kitabın dağıtılmadığını kaydetti.



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