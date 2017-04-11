Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, okul müdürleriyle eğitim öğretim değerlendirme toplantısı yaptı.



Sarı, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen eğitim öğretim değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin durmadan daha ileriye taşınabilmesi için ahlaklı, vatan sevgisini özümsemiş, elinden ve dilinden zarar gelmeyen bireylerin yetiştirilmesine özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.



Öğretmenlik mesleğinin önemine işaret eden Sarı, "Her şeyi bir kenara bırakıp sadece vicdanımızın sesini dinleyerek görevimizi yaparsak, bu meslek, dünyadaki en büyük mutluluğu bize verecektir." dedi.