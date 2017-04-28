Eğitim Müşaviri Nesibova, Azerbaycan Uyruklu Öğrencilerle Buluştu

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, Ardahan Üniversitesinde eğitim gören Azerbaycan uyruklu öğrencilerle görüşmek amacıyla Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'i makamında ziyaret etti.



Gerçekleştirilen ziyarette Ardahan'da bulunduğu için memnuniyetini ifade eden Doç. Dr. Nesibova, Rektör Biber'e hediye takdiminde bulundu.



Ziyaretin ardından, Azerbaycan uyruklu öğrencilerle, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Havva Vanlı'nın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Doç. Dr. Nesibova, Ardahan'ın güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Ardahan Üniversitesi kaliteli bir üniversite. Sizler geleceği parlak öğrenciler olarak kardeş ülkemizde okumanın kıymetini bilin. Başarılı olmak için önünüzde hiçbir engel yoktur. Azim ve kararlılıkla çalışmalısınız. Azerbaycan halkı, sizlerden umutludur. Siz yeni nesil öğrenciler ilimle irfanla geleceğimizi aydınlatmalısınız." şeklinde konuştu.



Doç. Dr. Necibe Nesibova yaptığı konuşmanın ardından, Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber'e ve akademik-idari kadrosuna teşekkürlerini iletti. Toplantı sonrası Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber, Doç. Dr. Necibe Nesibova'ya hediye takdiminde bulundu. - ARDAHAN