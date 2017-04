Eğitim Koçu Şirin Aslan'dan Hayat Dersleri

Eğitim Koçu Şirin Aslan, Küçükçekmece'de düzenlenen söyleşide öğrencilere hayata dair tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere hedeflerinin olması gerektiğini söyleyen Aslan, "Her insanın hayatta iki hedefi olmalıdır. Öncelikle özel hedefimiz olmalıdır ve seçtiğimiz meslekler de bizim özel hedeflerimizdendir. Bir de genel hedeflerimiz olmalı bu da, dünyadan kötülükleri kaldırmak ve iyiliği tüm dünyaya yaymaktır" dedi.



Küçükçekmece Belediyesi'nin okul söyleşileri kapsamında düzenlediği "Potansiyelini Keşfet" programının konuğu Eğitim Koçu Şirin Aslan oldu.



Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen programda Aslan, öğrencilere hayatlarını belirlerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, planlı ve programlı çalışmanın faydalarını ve eğer isterlerse neleri başarabilecekleri konusunda bilgiler verdi.



"Sadece kendini düşünen insan bencildir"



Planlı ve programlı çalışmanın hedefe ulaşmada önemli bir araç olduğunu söyleyen Aslan, "Her insanın hayatta iki hedefi olmalıdır. Öncelikle özel hedefimiz olmalıdır ve seçtiğimiz meslekler de bizim özel hedeflerimizdendir. Bir de genel hedeflerimiz olmalı bu da, dünyadan kötülükleri kaldırmak ve iyiliği tüm dünyaya yaymaktır. Biz gelecekte ne olmak istiyorsak, o mesleği en iyi en güzel şekilde yaparken, bir yandan da dünyanın iyiliklerle dolmasını istemeliyiz. Kendisini düşünen insan ne kadar büyük makamlara gelirse gelsin, ne kadar büyük işler yaparsa yapsın, sadece kendisini düşündüğü için bencildir" dedi.



"İçinizdeki öfkeden kurtulun"



Öğrencilerin potansiyellerinin farkında olması gerektiğini belirten Aslan, "Her birimize bir yaşam ilan edildi. Amacımız bu yaşamı başarı huzur ve mutluluğa dönüştürmektir. Aynı zamanda potansiyelimizi de anlamakta ve bu potansiyelimizin bizi başarıya nasıl götüreceğini bilmekte çok önemlidir. En önemlisi de içinizdeki öfkeden kurtulmaktır. Kendilerine yapılanları affedemeyenler öfkelerinden kurtulamaz ve intikam peşinde koşmaktan mutluluğa ulaşamazlar. Affedenler ise kendileriyle ve başkalarıyla barışık bir yaşam sürerler. Sevdiklerinize ve arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirin ve onlara zaman ayırın" diye konuştu.



"Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın, kıyaslatmayın"



"Medeniyetimize ve dünyaya ışık tutmuş şahsiyetlerin (Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni, Mevlana, Edison, Albert Eintein gibi) beyinlerinin kütleleri senin beyninin kütlesinden farklı mıydı? Elbette hayır. Onlar beyinlerini planlı ve programlı kullandıkları için farklıydılar. Sizler de beyin denilen sırlarla dolu hazineni doğru olarak kullanırsanız onlar gibi olabilirsiniz. İstemek ve odaklanmak çok önemlidir. İnsanoğlu neyi isterse onun için savaşır ve istediğine ulaşır" diye konuşmasına devam etti. - İSTANBUL