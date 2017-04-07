Eğitim-İş Aliağa Temsilcisi Mustafa Gök Yeniden Seçildi

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Aliağa Temsilciliği Olağan Genel Kurulu sonucu, mevcut Başkan Mustafa Gök yeniden başkanlığa seçildi.



Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Aliağa Temsilciliği tarafından, Kültür Mahallesi'ndeki sendika bürosunda gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurul'unda, 3 yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Tek liste ile girilen genel kurulunda mevcut İlçe Temsilcilik Başkanı Mustafa Gök yeniden başkanlığa seçildi. Divan Başkanlığını Salih Arıkoğlu'nun yaptığı temsilcilik seçimlerine Atatürkçü Düşünce Derneği Aliağa Şubesi Başkanı Erol Ertürk, Emekli-Sen Aliağa Şube Başkanı Sabahattin Yeşiltepe, Eski Belediye Meclis üyesi Barış Eroğlu, Eğitim İş üyesi öğretmenler ve eğitim çalışanları katıldı. 184 Üyesi bulunan Eğitim-İş Aliağa Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulda üyelerin oy kullandığı seçim sonucunda İlçe Temsilcilik Başkanı Mustafa Gök, İlçe Temsilcilik Sekreteri Emre Kara, İlçe Örgütlenme Sekreteri Levent Demir, İlçe Mali Sekreteri Aykut Göler, İlçe Eğitim Sekreteri Çiğdem Erdem Top, İlçe Basın Yayın ve TİS Sekreteri Hilal Söğüt, İlçe Özlük Hukuk Sekreteri Seçkin Duran oldu.



Başkan Mustafa Gök, seçimlerin demokratik bir ortamda yapılmasına katkı sağlayan Eğitim- İş üyesi tüm öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına teşekkür etti. - İZMİR