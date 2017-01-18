Eğitim İçin El Ele Verdiler

Gönen'de öğrenciler el ele vererek topladıkları kıyafetleri doğuda öğrenim gören çocuklara gönderdi.



Gönen Öğretmen Işıl İpek Ortaokulu öğrencileri 'Eğitim için Elele' projesi ile doğuda imkanı olmayan öğrencilere yardım eli uzattı. Rehber Öğretmen Özlem Kahraman'ın danışmanlığında öğrenciler Nilay Akgül, Buse Kozaklı,Göknil Bulut, Azra Dicle Ören'in başlattığı proje ile topladıkları ayakkabı, oyuncak, giysi eşyaları ve montları Gönen Kızılay şubesine teslim ettiler. Toplanan malzemeler Erzurum Kilimli ilkokulu, Muş Malazgirt Mezra ilkokulu, Bitlis Güvenli ilkokulu öğrencilerine gönderildi. - BALIKESİR