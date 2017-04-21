Eğitim, Ham Maddeyi 'Azalt-çoğalt' İşi Değildir!

Özel İzmir Amerikan Koleji Okul Müdürü Didem Erpulat, "Bir okulun rüştünü ispatlayabilmesi için 15-20 nesil yetiştirmesi gerekir. Eğitim, sanayideki gibi hammaddeyi azaltçoğalt- sonucu değiştir, fabrika işi olmaz" diyor.