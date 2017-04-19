Eğitim Danışmanı Hüseyin Er, Ders Çalışma Yöntemlerini Açıkladı

Aydın Özel Değişim Koleji Rehberlik ve Yönlendirme Eğitim Danışmanı Hüseyin Er, öğrencilerin ders çalışma sorumluğunu yerine getirmede üç önemli yöntemi açıkladı.



Rahat ol, Esnek ol, Planlı ol başlıklarından oluşan ders çalışma yöntemleri öğrencilerin başarıya ulaşmada yol gösterici olduğunu ifade etti. Öğrencilerin temel sorumlulukları arasında yer alan ders çalışmanın önemli bir yere sahip olduğunu belirten Er, bu üç yöntemle hedefe ulaşılacağını kaydetti.



Öğrencilerin kendilerine sürekli "rahat ol", "sakin ol" komutlarını verdiğinde önyargılarının önüne geçebileceğini ifade eden Eğitim Danışmanı Er, "Stephan Wright diyor ki 'Eğer yeterince zamanınız varsa her yer, yürüyüş mesafesindedir'. Çok doğru. Sınavlar, yazılılar, projeler, hazırlamak için mutlaka yeterince zamanının olduğunu göreceksiniz. Çoğu öğrencimizin yaşadığı sınav kaygısının temelinde de bu rahatsızlık yatmaktadır. Kendinize sürekli'rahat ol, sakin ol' komutlarını verip kötü düşünce ve önyargıların önüne geçebilirsiniz. Ailelerin de bu konuda tek telkinleri bu olmalı bence. 'Yeterince rahat davranırsan daha başarılı olacağını düşünüyorum' cümlesi, 'Sana güveniyorum' cümlesinden daha etkili olacaktır" dedi.



Belirlenen hedefin mutlaka alternatifi olması gerektiğinin altını çizen Er, "Özellikle sınav grubu öğrencilerimizin belirledikleri bazı hedef çalışmalar, bölümler, liseler, puanlar var. Belirlenen hedefin mutlaka bir alternatifinin olması gerekir. Yani 'belirlediğin hedefe ulaşamazsan ne olacak?' sorusunun karşılığıdır aslında esneklik. Makul ertelemeler de buna dahildir. Bugün çalışılması belirlenen bir konunun çalışılmadığında bir sonraki güne ya da günlere ertelenmesidir. Pazartesi gününden, Pazar gününe kadar bir periyotta çalışmaların bitirilmesi hedeflenebilir. Esnek olmanın en büyük avantajlarından birisi çözüm odaklı olmayı sağlar. Problemler karşısında daha pozitif bir bakış açısı kazandırır" dedi.



İyi bir planlama yöntemi olmadan diğer yöntemlerin bir anlam ifade etmeyeceğini kaydeden Danışman Er, "Evet, esnek olduk, rahat olduk ama bunlar iyi bir planlama olmadan bir şey ifade etmez. İyi bir planlamanın ilk basamağı bir iş, konu listesi çıkarmaktır. Bu iş, konuların haftalık hedefler halinde yazılmasının ardından, günlük hedeflere bölünmesi ile etkili olacaktır" dedi. - AYDIN