Eğitim-Bir-Sen, Üyelerine Avukatlık Desteği de Verecek

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, üyelerine hukuki sorunlarda da destek olabilmek için bir avukatlık bürosuyla anlaşma imzaladı.



Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi üyelerinin sorunlarına çözüm yolunda güçlü bir adım daha attı.



Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, üyelerinin hukuki sorunlarında da yanlarında olmak için bir avukatlık bürosuyla anlaşma imzaladıklarına değinerek, "Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi olarak bugüne kadar üyelerimizin karşılaştığı tüm sorunlarda yanlarında olmak ve karşılarına çıkacak olumsuzlukları önleyebilmek için yapmış olduğumuz çalışmalarımızda 12 yıldır vermekte olduğumuz avukatlık, hukuk danışmanlık hizmetlerini geliştirerek 'Demirdüzen Hukuk ve Danışmanlık' bürosuyla anlaşma imzaladık" dedi.



Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgiler aktaran Sezer, "Yapılan anlaşma gereği haftanın Perşembe günleri 15.00 - 18.00 saatleri arasında sendika binamızda üyelerimiz ile avukatımızı buluşturarak hukuksal anlamda danışmanlık hizmeti vereceğiz. Ayrıca, Eğitim-Bir-Sen Adana Şubemizin web sitesinde de üyelerimizin yazılı olarak soracağı sorulara haftalık olarak cevap verilecek. Yaptığımız anlaşmamızın tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA