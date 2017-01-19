Eğitim Bir-Sen Umre Organizasyonunu Bu Yılda Devam Ettirdi

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesi geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda sendika üyesi ve yakınlarına Umre ziyareti için kutsal topraklara uğurladı.



Afyonkarahisar İstasyon Meydanında gerçekleştirilen uğurlama töreninde konuşan Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1'nolu Şube Başkanı Abdullah Çelik, düzenledikleri Umre organizasyonlarının gelenekselleştiğini, bu kutlu yolculuğa çıkan herkesin yapacağı ibadetlerin kabul ve makbul olmasını diledi.



Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Umre yolcuları dualar eşliğinde kutsal topraklara gitmek üzere Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanına uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde kutsal topraklara erişecek olmanın mutluluğunun ve heyecanının yaşandığı gözlendi. - AFYONKARAHİSAR