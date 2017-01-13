Eğitim Bir Sen Tosya Temsilciliği tanışma toplantısı düzenledi.
Tosya Musiki Derneği'nde düzenlenen tanışma toplantısında konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Toplumun her kesimiyle, her meslek grubuyla her STK'sıyla resmiyetin dışında dostane, sıcak ve samimi ilişkilerin ön planda olacağı ortamları tercihen seviyorum. Davetiniz için teşekkür ederim." dedi.
Eğitim Bir Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu ise, Tosya'da göreve yeni başlayan Kaymakam Pişkin'e başarılar dileyerek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Toplantıya, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Eğitim Bir Sen Tosya Temsilcisi Mehdi Toğrul, sendika üyeleri ve davetliler katıldı.
Eğitim Bir Sen Tosya Temsilciliği Tanışma Toplantısı
Eğitim Bir Sen Tosya Temsilciliği tanışma toplantısı düzenledi.
Eğitim Bir Sen Tosya Temsilciliği tanışma toplantısı düzenledi.
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