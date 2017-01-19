Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Selvi Açıklaması

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, eğitim sisteminin, Anayasa'dan başlanarak, kanunlar, yönetmelikler ve diğer mevzuat çerçevesinde çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, milletin beklentilerini karşılayacak şekilde yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.



Selvi, yaptığı yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu kişilerin kamudan tasfiye edilmesine yönelik alınan tedbirlerin eğitim-öğretimde bazı olumsuzluklara neden olduğunu belirtti.



Eğitim gündeminin olağan hale gelmesi için herkesin üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Selvi, "Terör örgütlerinin bertaraf edilmesine, elemanlarının ve uzantılarının siyasal zeminden kamu düzenine, kamu personel sisteminden ekonomik sisteme bütün alanlardan tasfiye edilmesine yönelik faaliyetler, demokratik işleyişin, hukuk düzeninin ve insan haklarına dayanan toplumsal hayatın korunması amacıyla hukuk kurallarına bağlılık ve adaletin tesis edilmesi ekseninde hassasiyetle ve hızla yürütülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



Açığa alınan öğretmenlerden, suçu tespit edilenlerin cezalandırılması, masum olanların ise bir an önce görevlerine iade edilmesi gerektiğini vurgulayan Selvi, "Gereksiz yere ve uzun süreli görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanması, haklarında herhangi bir adli ve idari işlem yapılmayanların görevlerine döndürülmemesi, eğitim çalışanlarını huzursuz etmekte, eğitim-öğretimi de olumsuz etkilemektedir." ifadelerini kullandı.



"Yeniliklere açık ders programları oluşturulmalı"



Eğitimde yaşanan sorunların çözümü için yeniliklere açık ders programları oluşturmanın önemine değinen Selvi, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Eğitim sistemimiz, Anayasa'dan başlanarak, kanunlar, yönetmelikler ve diğer mevzuat çerçevesinde çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, milletin beklentilerini karşılayacak şekilde yeniden ele alınmalıdır. Temel hak ve özgürlükleri yeterince gözetmeyen, öğrencilere ileri düzeyde düşünme becerileri kazandırmayan, mevcut kazanımları öğrenci seviyesine uygun olmayan, hayatla bağlantısı bulunmayan, öğrencileri kendi yetenekleri ve yeterlilikleri çerçevesinde geliştiremeyen, insanlığı seven, değerlerine sahip çıkan, temiz karakterli nesiller yetiştiremeyen, ezberden, sorgulayıcı ve eleştirel bakışı fertlere kazandıramayan, öğretmenlere ve okullara müfredat oluşturma ve uygulama konusunda anlamlı bir rol vermeyen, Türkiye'yi uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarında dereceye sokamayan mevcut eğitim programlarıyla yerimizde saymaya hatta daha da geriye gitmeye mahkum olmaya devam ederiz."



"Alımlar kadrolu olarak yapılmalı"



Eğitime ilişkin reformların kalıcı hale gelmesinin, okullarda boş ders kalmamasına ve sınıflarda sadece kadrolu öğretmenlerin bulunmasına bağlı olduğuna işaret eden Selvi, "Bu nedenle, hem yeni öğretmen kadroları ihdas edecek hem de sözleşmeli öğretmen alımındaki hatayı telafi ederek sözleşmeli öğretmenleri kadroya geçirecek yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Kadrolu istihdam konusunda gereken adım atılmalı." açıklamasını yaptı.



Kamu görevlilerine kılık ve kıyafet dayatmasının yapılmaması gerektiğine de işaret eden Selvi, karma eğitim uygulaması ile öğrencilere ve velilere seçme hakkı tanınmadığını savundu.