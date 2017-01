Eğitim Bir Sen'den "Yetimle Kucaklaşma" Çağrısı

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesinin istişare ve değerlendirme toplantısında, haz ile hız arasına sıkışan bir nesil değil, bilinçli, yardımsever ve başkalarının dertleri ile dertlenen bir nesil yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bir Sen, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın proje ortaklığında "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" etkinliğinin İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sarıçam Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde yapıldı.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, İHH Genel Merkez Yetim Birimi Sorumlusu Reşat Başer, İHH Adana Temsilcisi Veysel Tepeli ile eğitimcilerin katıldığı toplantının açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer bu tür projelerin başkaların dertleri ile dertlenen insanlar yetiştirme konusunda çok önemli olduğunu vurguladı.



3 yılda 24 bin yetime umut oldu



Mehmet Sezer, 2013 yılında başlayan kampanya ile 9 bin kurumda bir milyondan fazla iyiliksever öğrencinin 3 yılı içinde Türkiye başta olmak üzeri dünyada 24 binden fazla yetim çocuğun umudu olduğunun altını çizdi.



Çocukların küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımsever ve duyarlı nesiller olarak yetiştirilmesinin önemini vurgulayan Sezer, "Bu ve buna benzer projeler haz ile hız arasında sıkışmış olan, bencil, duyarsız, merhametsiz bir nesilden ziyade nitelikli, paylaşmayı seven, yardımsever nesillerin yetişmesinde etkili olacaktır" dedi.



Mehmet Sezer'den üç öneri



Toplantıda projenin daha verimli yürütülebilmesi için önerilerini sıralayan Sezer, "Projeyi uygulayan okullarımız Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilişim Sistemine işlensin. Okullarımızda yetim öğrencilerin tespiti yapılsın. İHH yetim veri sistemine işlensin. Mayıs ayı içerisinde de bir duyarlılık oluşturulması adına Eğitim Bir Sen'in üstleneceği geniş katılımlı yetim buluşması programı düzenleyelim" diye konuştu.



Proje ortakları olarak İHH Genel Merkez Yetim Birimi Sorumlusu Reşat Başer, İHH Adana Temsilcisi Veysel Tepeli ve İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın konuşmalarının ardından kürsüye gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş iyilik ve hayır işleri ile meşguliyetin önemine dikkat çekti. Adana'nın bu projeye sahip çıkacağına gönülden inandığını ifade eden Vali Demirtaş, eğitimcileri ve öğrencileri projeyi desteklemeye davet etti. - ADANA