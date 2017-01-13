Eğitim-Bir-Sen'den İş Yeri Temsilcilerine Hizmet İçi Eğitim

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Eğitim Bir-Sen iş yeri temsilcilerine hizmet içi eğitim semineri verildi.



Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, Türkiye'de 70 bin okul olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olarak Türkiye'de 1 milyon, Bursa'da 30 bin üyesi olan bir sivil toplum teşkilatının elbette eğitimden geçmesi gerekiyor. Kurumsallaşma için bu eğitimleri biz önemsiyoruz. Her şubeden üç arkadaşımız Kızılcahamam'a davet edilerek, bir hafta eğitimden geçirildi. Bu arkadaşlarımız sonra formatör olarak illere döndüler. Şubelerdeki bütün işyeri temsilcisi arkadaşlarımızı bu eğitimden geçirecekler. İşyeri temsilciliği sendikal anlamda en önemli birimleridir. Yani teşkilatın kılcal damarları, öncü beyleri, akıncıları. Yani bir okulda bir sıkıntı olduğu zaman anında o sıkıntı genel başkana hiyerarşik yapıyla iletilir. bunun için Türkiye'nin en ciddi örgütlenmiş sivil toplum örgütüyüz. Türkiye'de 70 bin okul var. 70 bininde de bizim temsilcimiz var. Hakkari'nin, Çukurca'sında bir köyde sıkıntı olduğu zaman anında oradaki başkanımızın haberi var. Dolayısıyla böyle bir örgütlenmenin eğitimden geçmesi gerekiyor" dedi.



"Müfredatlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor"



Hizmet sendikacılığı yaptıklarını ifade eden Numan Şeker, "Yaşasın, kahrolsun sloganlarıyla sendikacılık yapma devri bitmiştir. Bir problem varsa önce meseleyi, sonra çaresini ortaya koyacaksınız. Şu anda gündemde olan ve birilerinin bağırmaya başladığı müfredatlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bununla ilgili ciddi bir kitap hazırladık ve Milli Eğitim Bakanına teslim ettik. 50 akademisyen, 400 öğretmen tarafından hazırlandı. Çünkü bu işin sıkıntılarını arazide olan arkadaşlar biliyor. Müfredatlarda, erdemli insanlar, ülkesini, milletini seven, diline, dinine, ırkına, rengine bakmadan mazlumlara yardım eden çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Paylaşmayı çocuklarımıza nasıl öğretiriz? Bunu müfredatların içine serpiştirelim ve buradan çocuklarımız erdemli insan olarak yetişsin" diye konuştu.



Konuşmanın ardından Eğitim Bir-Sen İnegöl Şubesi'ne bağlı 120 işyeri temsilcisine hizmet içi eğitim semineri verildi. Seminer sonunda temsilcilere sertifika takdim edildi. - BURSA