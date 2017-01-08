Eğitim-Bir-Sen 36. Başkanlar Kurulu Toplantısı

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ülkemizi ve milletimizi hedef alan terör eylemlerinin hedefi, Türkiye'nin şahlanışını durdurmaktır. Bu eylemlerin faili ve azmettiricileri, terör üreten küresel şirret merkezinin anonim şiddet ortaklarıdır." dedi.



Yalçın, Şanlıurfa'da bir otelde gerçekleştirilen Eğitim-Bir-Sen 36'ncı Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sendikalarının 25'inci yılını kutladığını söyledi.



Dünyanın farklı bölgelerindeki zulümler karşısında sendika olarak mücadelelerini sürdüreceklerini dile getiren Ali Yalçın, Suriye'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da mazlum ve mağdur olan herkesin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.



Küçük bir mum yakmanın karanlığı lanetlemekten daha iyi olduğu idrakiyle sendikacılık yaptıklarını ifade eden Yalçın, sivil toplum kuruluşu olmanın hakkını vermeye çalıştıklarını dile getirdi.



Eğitimli sendikalı sayısını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Ali Yalçın, bu kapsamda sürdürdükleri eğitimlere bu yıl daha fazla önem vereceklerini aktardı.



Sendika olarak 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında durduklarını kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:



"Meydanları küresel şebekenin hizmetkarlarına, ihanet hizmeti hareketi unsurlarına bırakmayacağız. DEAŞ'ı, PKK'sı, PYD'si ve onlara, patronlarına lojistik destek ve muhbirlik hizmeti veren FETÖ, milletimizin dirayetiyle, devletin kudretiyle yok olacaktır. Ülkemizi ve milletimizi hedef alan terör eylemlerinin hedefi, Türkiye'nin şahlanışını durdurmaktır. Bu eylemlerin faili ve azmettiricileri, terör üreten küresel şirret merkezinin anonim şiddet ortaklarıdır. İhanet tarlalarının, zillet mağaralarının, şiddet çukurların müşterek malikleri, milletin gazabından hisselerine düşeni mutlaka alacaklar. Bu alçaklar, milletimizin birlik denizinde, kardeşlik ırmağında boğulacaklar. Eğitim-Bir-Sen'liler olarak buna hem inanıyoruz hem de bu şiddet ve şirret topluluğa hadlerini bildirme sürecinin sendikal alanda öncüsü, genelinde paydaşı olacağımızın bilinmesini istiyoruz."



"Avuçlarını yalamaya alışacaklar"



Ali Yalçın, Türkiye'nin sınırlarının dışına el uzatmama alışkanlığından kurtulduğu ve dünya mazlumlarının gönlünde yer bulduğu için terör saldırılarına hedef olduğunu söyledi.



Dış güçlerin Türkiye'nin yolunu ve yönünü kendisinin belirlemesinden rahatsız olduğunu belirten Yalçın, "Onları takip etseydik, onların rotasına tabi olsaydık Reina'daki katliamı, Beşiktaş'taki bombalamayı, Gaziantep'te, Ankara'da gerçekleştirilen hunharca eylemleri yapan taşeronlar, yaptıran patronlar kenarda dururdu. Türkiye, küresel düzeyde büyük oyuncu olma kapasitesini harekete geçirince, oyunlar da kumpaslar da tezgahlar da büyüyor. Halep'te sorunu çözmemize, milletin çözülmesini hedefleyen terör eylemleriyle tepki veriyorlar. Suriye'de iç savaşı bitirme hamlelerimize, FETÖ darbesiyle cevap vermeye yeltendiler. Silahlı kuvvetlerimizin Suriye'deki, Irak'taki varlığından rahatsızlıklarını, canlı dedikleri kansız ve soysuz bombacılarla ifade ediyorlar. FETÖ eliyle yapamadıkları darbeyi, döviz kuru operasyonlarıyla yapmayı deniyorlar. Biz, milletimizle mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. İnancımız odur ki; yıkılacaklar, yok olacaklar, avuçlarını yalamaya alışacaklar." diye konuştu.



Yalçın, sendika üye sayısını 500 bine çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.