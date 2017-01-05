Eğitiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum" Pprojesi

Trakya Kalkınma Ajansı, Namık Kemal Üniversitesi ile Tekirdağ İş Kurumu İl Müdürlüğünce "Eğitiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum" Projesi'nin protokolü imzalandı.



Tekirdağ İş Kurumu Müdürlüğünde düzenlenen törene, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Gümüş, Tekirdağ İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen katıldı.



Şahin, burada yaptığı konuşmada, projeyi ve sonuçlarını önemsediklerini söyledi.



Projenin sosyal güvenlikten yoksun çalışanlara yönelik olarak hazırlandığını belirten Şahin, "Halen ülkemizde yüzde 27'ye yakın bir oranda sigortasız çalışan insanımız var. Bu rakam batı ülkelerinde yüzde 1'in altındadır. Proje ile işçilere, işverenlere ve çalışma hayatına taraf diğer kesimlere sigortalı çalışmanın bir hak olduğu bilincini yerleştirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.



Şahin, proje kapsamında mesleki kurslar açılacağını sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından Gümüş, Şahin ve Esen protokolü imzaladı.