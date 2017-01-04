Trakya Kalkınma Ajansı ve Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu'nun yürütücüsü olduğu "Eğitiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum" projesi kapsamında başlatılacak olan mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi için Tekirdağ İş Kurumu ile bir protokol imzalandı.





Trakya Kalkınma Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamak olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından fonlanan, Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı kapsamında yürütülen projenin uygulama aşamalarından olan meslek eğitim düzenlenmesi ile ilgili protokol Tekirdağ İş Kurumu Müdürlüğü'nde imzalandığı belirtildi.



Protokol, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu adına Okul müdürü Prof. Dr. Tuncay Gümüş, Trakya Kalkınma Ajansı adına Genel Sekreter Mahmut Şahin, Tekirdağ İş Kurumu İl Müdürlüğü adına da Şerafettin Küçük tarafından imzalandı.



Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Mahmut Şahin, projenin bölge ve ülkenin bir gerçeği olan sosyal güvenlikten yoksun çalışanlara dönük olarak hazırlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bu protokol ile proje kapsamında düzenlenecek olan meslek eğitimi kurslarına katılacak kursiyerlerin sigortaları yapılacak ve kursiyerlere 20 lira günlük harçlık verilecek. Kurslara katılacak olan kursiyerlere birçok imkan sağladık, amacımız kendilerini günün sıkıntılarından kurtarıp sadece alacakları eğitime vermeleridir. Yine kursiyerler İŞKUR'a kayıtlarını da yaptıracaklar ve böylelikle iş imkanlarından haberdar olacaklar."



Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenecek ve iki hafta sürecek mesleki eğitim kurslarından 72 kişinin faydalanacağı kaydedildi.