Eğirdir Gölü'nün Kıyısı Dondu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde etkili olan soğuk hava ve rüzgar nedeniyle Eğirdir Gölü kıyısındaki ağaçlar taşlar ve işletmelere ait eşyalar buz tuttu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü ilçede rüzgarın etkisiyle soğuk şiddetini artırdı.



Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü'nün kıyıya vuran dalgaları sebebiyle yol kenarındaki ağaçlar, yürüyüş yolları ve işletmelere ait eşyalar buzla kaplandı. Hal böyle olunca da ilçede kartpostallık manzaralar oluştu. Vatandaşlar, çok sık karşılaşılmayan bu manzarayı fırsat bilerek fotoğraf çektirdi. İlçe fotoğraf meraklılarının da ilgi alanı oldu. Konya'dan gelen bir grup fotoğraf meraklısı, manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.



Fotoğraf meraklısı Uğur Sezer, "Konya'dan geldik. Gerçekten harika bir manzara. Kışı doya doya yaşayabileceğimiz yerlerden biri. Fotoğraf çekmek için geldik. Müthiş keyif aldık. Eğirdir'de bu saatlerde fotoğraf çekmeyi tavsiye ederiz. Sırf bu fotoğrafları çekebilmek için sabah erkenden buraya geldik" dedi. - ISPARTA